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    «Не изменяя своей мечте – добиваться результатов» - таков девиз спортсмена из Туркестанской области

    23 Марта 2022, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Келесском районе Туркестанской области живет парень, добишийся больших результатов на мировом уровне по параспорту. Даурен Нарыбеков занимается земледелием и параллельно обучает детей спорту в сельской школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Даурен Нарыбеков – уроженец Шардаринского района. Позже переехал в Келесский район. С детства он занимался борьбой и мечтал стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Однако судьба распорядилась иначе. В 2000 году он, упав с лошади, сломал себе руку. Травма была настолько сильной, что поставила крест на его дальнейшей карьере борца.

    «Я сломал левую руку, 22 дня находился в коме. За два года было проведено несколько операций. Но результата не было, моя рука сильно искривилась. Позже врачи удалили половину кости», - рассказывает спортсмен.

    Даурен признается, что были времена, когда он боялся думать о своем будущем. Наступила черная полоса в его жизни и стрессовое состояние растянулось на долго. Однако, хотя у мужчины и сломалась рука и он уже не мог заниматься борьбой, все же Даурен сумел собраться и не сломаться духом. От своей детской мечты – стать чемпионом, он не отступил и начал заниматься легкой атлетикой.

    «В параспорт я пришел в 2005 году, с тех пор прошло вот уже 17 лет. За этот период я сумел стать двукратным чемпионом страны, стал мастером спорта международного класса. В 2011 году мне посчастливилось нести факел зимних Азиатских игр в нашей стране. С 2012 года начал выезжать за рубеж. Я сумел занять призовые места на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Корее», - поделился Даурен Нарыбеков.

    Спортсмен участвует и добивается хороших результатов в таких соревнованиях, как бег на 2 000 км, прыжки в длину, метание копья. Выступал на первенствах мира по легкой атлетике среди инвалидов в таких странах, как: Южная Корея, Франция, Голландия.

    Он является обладателем бронзовой медали по прыжкам в длину международного турнира в Дубае.

    В его планах взобраться на пьедестал почета на Параолимпийских играх.

    «В этом году я также планирую участвовать в соревнованиях. Потому что я должен доказать, что являюсь одним из лучших. Сейчас тренируюсь и готовлюсь без остановок», - говорит Даурен Нарыбеков.

    На сегодняшний день Даурен работает инструктором в спортивном клубе «Сауран». Под его руководством тренируются 30 юных спортсменов, которые также мечтают покорить спортивный олимп. В свободное от спорта время он занимается земледелием, Даурен с супругой воспитывают двух сыновей и двух дочерей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Спорт Общество
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