Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Не хочу терять контракт - Мария Агапова высказалась о чемпионских планах в UFC

    9 Октября 2021, 12:33

    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Проспект женского наилегчайшего веса UFC из Казахстана Мария Агапова (9-2) рассказала о долгосрочных планах в промоушне в преддверии своего поединка с колумбийской файтершой Сабиной Масо (9-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой состоится в ночь с 9 на 10 октября на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

    — У меня все еще есть возможность проявить себя, и я действительно хочу сделать это лучше. Я не хочу терять этот контракт с UFC, потому что это то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Я хочу показать себя. Я хочу показать, на что я способна, и сделать все, что в моих силах. Я хочу побеждать и иметь долгую карьеру, по крайней мере, еще пять лет. Мне хочется пойти за чемпионским поясом. Я хочу всего. Мне просто нужно быть более дисциплинированной и усердно работать, — цитирует Агапову UFC.com.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт США Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай