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    Не готовые к заселению дома приобрели чиновники в районах СКО

    10 Марта 2021, 14:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарные дела в отношении руководителей отделов строительства, архитектуры и градостроительства районов М.Жумабаева и Айыртауского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, дисциплинарные дела возбудили на основании представления прокуратуры.

    Чиновники в нарушение норм законодательства приобрели дома для переселенцев по госпрограмме «Еңбек», в селе Саумалколь Айыртауского района, в селе Сулышок и городе Булаево района М. Жумабаева.

    «Ербол Абдульманов и Болат Магуянов в рамках государственного закупа заключили договоры купли-продажи, подписали акты приема и произвели полные оплаты денежных средств в общей сложности по 22 домам, не соответствующим требованиям технической спецификации. Дома не соответствовали санитарным требованиям, без электроснабжения, не готовы к заселению жильцов. Госслужащие нарушили нормы Закона «О государственной службе Республики Казахстан» оказав неправомерное предпочтение физическим лицам при выкупе домов, не соответствующих техническим спецификациям», - проинформировали в пресс-службе.

    Чиновники пояснили, что требовалось освоение бюджетных средств.

    Совет по этике после изучения материалов служебного расследования и объяснений должностных лиц решил рекомендовать акимам районов привлечь госслужащих к дисциплинарному взысканию в виде неполного служебного соответствия.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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