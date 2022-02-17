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    Не ездить зимой по горно-проселочным и объездным дорогам рекомендуют в ДЧС Алматинской области

    17 Февраля 2022, 14:40

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматинской области призывает водителей не ездить в зимнее время по горно-проселочным и объездным дорогам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ДЧС, 16 февраля в 18:11 часов вечера в Кызылагашском сельском округе Аксуского района на горно-проселочной дороге между селами Кызылагаш и Капал в снежном заносе застрял кроссовер с четырьмя мужчинами. В 22:00 спасатели вызволили данную автомашину с пассажирами на очищенный участок автодороги, после чего они самостоятельно продолжили свой путь. Они в медпомощи не нуждались.

    ДЧС Алматинской области просит граждан по возможности не ездить зимой по горно-проселочным, объездным дорогам (короткими путями), где может отсутствовать мобильная связь и нет возможности вызвать спасателей.

    «В этом случае удалось избежать беды, так как на данном участке горно-проселочной дороги была мобильная связь и застрявшие в заносе люди смогли дозвониться на номер службы спасения. Также в каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации – паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды», - отметили в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Безопасность Дороги Погода МЧС
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