Не думаю, что вторая волна коронавируса сильно заденет Казахстан – врач из Швейцарии Серик Турсын

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям интервью с руководителем Ассоциации казахских врачей в Европе, преподавателем медицинского института в швейцарском городе Берн Сериком Турсыном.

– В каком регионе Казахстана Вы родились? Расскажите о своей семье.

– Я родился в селе Тортуй Экибастузского сельского округа города Экибастуза Павлодарской области. Наш дед был кузнецом, мастеровитым человеком. В 1937-1938 годах НКВД приговорил его к расстрелу как врага народа. У деда было двое сыновей. Старший Куандык, младший Тажен. Нас, детей Тажена, семеро. Имя матери Роза. Отец матери был середняком. В 1937-1938 годах НКВД отправил его на 10 лет в Сибирь как врага народа. В 1949-1950 годах он вернулся в аул. Умер мой дед со стороны матери в тот год, когда родился я.

– Сейчас Вы работаете врачом в центре Европы. Расскажите о своей профессиональной карьере.

– В 1988 году я окончил мединститут в Нур-Султане. Затем был направлен для прохождения интернатуры в больницу города Экибастуза Павлодарской области. После интернатуры меня назначили врачом в амбулаторию совхоза Байет, там я начал свой трудовой путь. Через два года вернулся в Экибастуз и два года работал в поликлинике электростанции №2. В Экибастузе открылись два больших корпуса терапии, мне предложили должность заведующего отделением терапии. Я оправдал надежды руководства, выполнял свои обязанности добросовестно.

Мы создали первое в Экибастузе отделение реанимации, где лечили самых тяжелых пациентов. После шести лет работы в Казахстане я переехал в Германию. Для занятия частной врачебной практикой там требуется шесть лет стажа. Я сообщил, что работал в Казахстане шесть лет. Но мне сказали, что после интернатуры требуется еще год или полтора практики. После прохождения практики Министерство здравоохранения Германии выдаст мне справку, что я могу быть врачом, в соответствии с дипломом. Практика была неоплачиваемой, я проходил ее в одной больнице с 8 часов до 17 часов, а в субботу и воскресенье зарабатывал деньги в другой больнице, за 24 километра. После годовой практики я подтвердил свой диплом врача. Мой шестилетний стаж в Казахстане был засчитан за три года. Открыв свою частную клинику, я проработал 10 лет. В 2010 году переехал в Швейцарию. В Европе для профессионала препятствий нет. Сдаете свои документы в нужное учреждение и работаете. В этой стране я также открыл небольшую частную клинику, где есть лаборатория, аппараты УДЗ, ЭКГ, а также я продаю лекарства в своей аптеке. Мечтаю, чтобы и в Казахстане были такие больницы. Люди будут приходить, доверяя врачу, если же врач не докажет свою компетентность, пациенты к нему больше не обратятся. Поэтому врач должен будет стараться вылечить каждого пациента, ежедневно повышать свое профессиональное мастерство.

– Сколько человек обращается в Вашу клинику в Швейцарии?

– Как я уже отметил, каждому пациенту дается полная консультация, назначаются необходимые лекарства и процедуры. В моей клинике проходят лечение около трех тысяч человек. Кроме того, ко мне обращаются 1 800 студентов расположенного недалеко техникума. Также мы обслуживаем дом престарелых. Из 40 находящихся там престарелых людей 20 под моим наблюдением. Дополнительно я работаю врачом в центре стрелковой подготовки. Когда бывает свободное время, хожу в этот центр стрелять из автомата.

В центре ко мне на прием приходят около пяти тысяч пациентов. Они доверяют свое здоровье мне. Я должен каждому больному оказать помощь как специалист.

– Что Вы можете сказать как специалист по поводу пандемии коронавируса? Можно ли победить эту инфекцию?

– В Казахстане для того, чтобы остановить коронавирус, нужно выполнить три условия. Во-первых, носить маски. Во-вторых, люди должны выдерживать дистанцию 1,5-2 метра. В-третьих, каждый человек должен соблюдать гигиену, обрабатывать руки и мыть их. Если все население Казахстана будет твердо соблюдать эти три правила, болезнь можно победить.

Отмечу, по словам экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, 49 процентов населения Казахстана лечится в частных больницах. Это значит, что каждый второй получает лечение в частной больнице. В условиях пандемии только государственные больницы напряженно работали, а некоторые частные больницы были закрыты. При этом и в государственных, и в частных больницах работают специалисты, получившие образование в отечественных медицинских высших и средних учебных заведениях. У всех есть дипломы, и все выполняют одинаковую работу. Будет правильно, если все организации здравоохранения будут работать совместно. Только тогда можно будет решить проблему нехватки врачей и мест в больницах.

Новый министр Алексей Цой на брифинге сообщил, что с 1 августа COVID-19 и пневмония будут учитываться вместе. Единственный способ выявления COVID-19 и пневмонии, распространившихся в мире, – это КТ. Этим методом можно на 100% выявить болезнь. В прошлом году Министерство здравоохранения предлагало мне заняться подготовкой и повышением квалификации специалистов по УЗИ. Я предложил свой проект. Позднее руководство сменилось, и проект остался нереализованным. Не секрет, что сейчас, когда болезнь распространяется, заметна нехватка специалистов. Хочу сообщить, что я готов к реализации новых проектов совместно с Минздравом.

– Находясь вдали от родины, Вы создали Ассоциацию казахских врачей в Европе и руководите ею. Расскажите об этой ассоциации.

– В 2009 году мы создали Ассоциацию казахских врачей, в которую вошли уроженцы Казахстана и врачи-казахи, проживающие в Европе. Назову специальности врачей и страны их проживания. В Стокгольме работают супруги Алма и Дулат Сергелстам. Алма – терапевт в клинике, Дулат – хирург, выполняет операции на позвоночнике и спинном мозге. Гулим Мырзаханова 20 лет работает гинекологом в медицинском университете столицы Норвегии - городе Осло. Сейчас там учится и ее дочь. Гулим готовится к защите докторской диссертации. Она реализует несколько проектов совместно с Казахстаном. В этом году в Нур-Султане должна была пройти конференция по вопросам снижения материнской и детской смертности, в связи с пандемией она отложена. В Германии прибывшая из Монголии Назым Сакай работает в кардиологическом отделении. Назым также ведет занятия по китайской медицине в академии. В Германии Серик Иманбаев работает реаниматологом в университете Duisburg-Essen. В Чехии Шолпан Искакова работает терапевтом, Лаура Нажмедова - фармаколог-провизор. В Польше Елтай Рахманов преподавал в медицинском университете, он продолжает научную работу в Италии, имеет степень доктора. Сейчас уже два месяца работает в Назарбаев Университете. Он всегда на связи с нами. Эльвира Шульц работает в Швейцарии, доктор наук. Она из Алматы, участвует в руководстве ассоциацией.

Всего в Ассоциацию входят 15 человек, из них пятеро имеют докторскую степень. Эти специалисты работают со студентами университетов, работают в государственных и частных больницах.

– В разных уголках мира работают ассоциации, объединяющие казахов. Как идет работа Ассоциации казахов Швейцарии?

– Ассоциация казахов Швейцарии создана давно. Она называется «Керуен». В этом году мы избрали в руководство ассоциации молодежь и передали им всю организационную работу. Это Руслан, Сауле, Нургуль. Все они семейные люди, имеют детей, работают в разных сферах. Ассоциация тесно сотрудничает с Посольством Казахстана в Швейцарии. Проводятся онлайн-конференции.

Сейчас ассоциация начала работу по отправке гуманитарной помощи в Казахстан. Казахи Швейцарии собрали деньги. Первую помощь мы отправили вместе с казахами Турции. Теперь обсуждается отправка оставшейся части. Мы связались с послом Казахстана, он сказал, что поможет нам. Если все будет хорошо, в ближайшее время в Казахстан будет доставлена гуманитарная помощь от казахов Швейцарии.

– Казахстан начал проводить реформы и проекты в соответствии с опытом развитых стран. Как работает система медицинского страхования в Европе, в Швейцарии?

– Казахстан взял в качестве образца системы медицинского страхования Швейцарии и Германии. Отмечу, в Швейцарии каждый житель перечисляет в фонд 750 евро, дети - 50% от этой суммы. Люди с крепким здоровьем перечисляют 50%, а 50% оставляют себе. В Германии перечисляют 7,5% от месячного дохода. Дети до 18 лет лечатся за счет страховки родителей. За лечение неработающих людей платят социальные учреждения. Пенсионер также перечисляют 7,5% от своей пенсии.

Во всех государствах, где есть фонды медицинского страхования, граждане не оплачивают лечение из своего кармана. Там, где есть страховая медицина, есть и бюджетная медицина. Страхование не может покрыть все потребности медицины. Поэтому ведется финансирование из бюджета. Эти расходы составляют в развитых странах, как Германия, Франция, Швейцария, 10-11% от валового внутреннего продукта. Все средства передаются фонду медицинского страхования. Выделяемые средства делятся постатейно. На расходы фонда медицинского страхования - 3%, на амбулаторное лечение - 25%, на стационарное лечение - 25%, на лекарства - 17%. Выделяются деньги и на медицинскую реабилитацию – дома престарелых, уход за больными в домашних условиях и так далее. Амбулаторно лечатся 80% жителей, стационарно - 20%. Лечение в стационаре обходится в четыре раза дороже, чем в амбулатории.

Необходимо, чтобы в Казахстане тарифы организаций здравоохранения были одинаковыми. ЭКГ в городе и в селе должна стоить одинаково. Если все врачи в стране будут предоставлять в фонд медицинского страхования одинаковые отчеты, система будет работать как бухгалтерский учет. Как можно проверить качество работы врачей? Самое главное, что врач - тоже человек, ему нужно предоставить систему правильного учета. Каждый тариф должен рассчитываться по времени. Врач работает самое большее 12 часов в день. Работа врача оплачивается в зависимости от выполненной работы. Если врачам будут три раза в месяц перечисляться деньги, контролирующие органы также будут обо всем узнавать своевременно. Тогда врачи не будут определять стоимость лечения по-разному.

– Благодаря своевременно принятым мерам, темп распространения COVID-19 снизился по сравнению с начальным периодом. По мнению специалистов, теперь может начаться вторая волна заболевания. Что Вы скажете по этому поводу?

– Если взять для примера Швейцарию, у нас болезнь очень сильно проявилась в марте и апреле. Территория Швейцарии – как Карагандинская область. В стране живет 8 миллионов человек, на каждый квадратный километр приходится 238 человек. В среднем каждый день заражалась тысяча человек. Около шести недель положение было трудным. Затем ситуация улучшилась, заболело 35 тысяч человек, 1 700 человек умерло.

О том, что будет вторая волна коронавируса, говорится во всем мире. Все считают, что она будет. Потому что для предотвращения распространения болезни нужно вводить карантинный режим. Сейчас во всех отраслях работа остановлена. Люди работают дома. Контактов между людьми стало меньше, распространение болезни замедлилось. Если контакты участятся, болезнь будет распространяться быстрее. Есть информация, что у 80% населения есть признаки бессимптомного течения болезни. В то, что вторая волна инфекции будет распространяться, как сейчас, я не верю. В прошедшие два месяца ситуация в Казахстане была очень трудной. Теперь весь вопрос в казахстанской статистике. Новый министр Алексей Цой сказал, что с 1 августа больные будут регистрироваться по коду, предоставленному Всемирной организацией здравоохранения, и статистика будет объявляться соответственно этому. Если мы не будем знать точную статистику, то второй волны бояться нужно. По полученным данным можно будет ориентировочно прогнозировать, будет ли вторая волна или нет. Поэтому я не думаю, что вторая волна коронавируса сильно заденет Казахстан. Люди научились соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки. Государственная граница должна быть закрытой, люди не должны собираться на свадьбы и другие мероприятия, не должны собираться в мечети и церкви для проведения религиозных обрядов. Если требования и ограничения в соответствии с карантинным режимом будут осуществляться без нарушения прав граждан, то люди будут понимать свои ошибки. Думаю, что все СМИ должны вести разъяснительную работу по необходимости соблюдения карантинного режима.

– Спасибо за беседу.

Беседовал Еркин Байгабылулы



