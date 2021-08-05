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    Не думаю, что проиграл – Сакен Бибосынов прокомментировал поражение на Олимпиаде

    5 Августа 2021, 22:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов прокомментировал поражение в бою с британцем Галалом Яфаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первом раунде поединка не было нокаута. Во втором раунде, думаю, я одержал верх над соперником, потому что приложил все усилия. Не думаю, что я проиграл, но таково решение арбитра. И на этом я не останавливаюсь, буду работать над допущенными ошибками, участвовать в дальнейших соревнованиях и побеждать», - сказал Сакен Бибосынов на онлайн-пресс-конференции в СЦК.

    Напомним, сегодня спортсмен уступил в полуфинале британскому боксеру Галалу Яфаю, но принес в копилку Казахстана бронзовую медаль. В первом раунде казахстанцу отсчитали нокдаун, в результате чего судьи единогласно отдали раунд Яфаю. Во втором отрезке со счетом 3:2 верх взял Бибосынов. Итогом поединка стала победа британца со счетом 3:2. Таким образом он выступит в финале, а Бибосынов стал обладателем «бронзы» Олимпиады-2020.

    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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