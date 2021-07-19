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    Не допустить повторения эпидемситуации прошлого года призвал Касым-Жомарт Токаев

    19 Июля 2021, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предупредил, что нельзя допустить повторения эпидемиологической ситуации, произошедшей летом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-службы Акорды в сети Twitter.

    «В течение нескольких месяцев построены новые инфекционные больницы, приобретено необходимое оборудование, сформирован запас лекарственных средств. Обучили медицинских работников. Теперь все это нужно правильно и эффективно использовать», - заявил в ходе совещания по эпидемиологической ситуации Глава государства.

    «Нельзя допустить повторения той ситуации, которая сложилась летом прошлого года. Необходимо обеспечить стабильное функционирование системы здравоохранения. К сожалению, в этом вопросе есть пробелы», - сказал Президент.

    Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что по его поручению был проведен мониторинг объектов здравоохранения в регионах, результат которого неутешителен.

    «Только новые построенные модульные инфекционные центры соответствуют стандартам», - добавил Глава государства.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Здравоохранение Коронавирус в РК
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