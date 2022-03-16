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    Не допускать повышения цен на сахар рекомендуют костанайским предпринимателям

    16 Марта 2022, 02:19

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области обратился к субъектам предпринимательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в связи со сложившейся ситуацией на рынке реализации сахара департаментом проводится анализ товарного рынка оптовой реализации сахара.

    «Субъектам рынка департамент направил запросы. По итогам проводимой работы в случае выявления необоснованного роста цены реализации сахара будут приняты меры антимонопольного реагирования.

    Департамент просит все категории предпринимательства не допускать спекулятивного повышения цен»,- прокомментировали в департаменте.

    Здесь же напомнили, что спекулятивное повышение цен в результате антиконкурентных соглашений и согласованных действий влечет штраф в размере 3-5% от дохода с конфискацией полученного дохода.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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