РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:06, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Не допускать диспропорции в оплате и условиях труда на мангистауских предприятиях поручил Аскар Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 60 тысяч новых рабочих мест создадут в Мангистауской области в рамках комплексного плана развития региона до 2025 года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объёмов промышленности на 27%, рост реальных доходов населения на 40%, то есть реальное улучшение качества жизни и благосостояния населения», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В этой связи глава Кабмина поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом области обеспечить особый контроль за вопросом создания новых рабочих мест, за решением вопросов трудовых отношений и не допускать диспропорции в оплате и условиях труда на предприятиях.

    «Необходимо приложить все усилия для качественной реализации комплексного плана. Мы одобряем данный проект комплексного плана. Министерству национальной экономики и акимату Мангистауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана», - резюмировал Аскар Мамин.



    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Права человека Главная Экономика Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!