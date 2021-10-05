Не допускать диспропорции в оплате и условиях труда на мангистауских предприятиях поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 60 тысяч новых рабочих мест создадут в Мангистауской области в рамках комплексного плана развития региона до 2025 года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объёмов промышленности на 27%, рост реальных доходов населения на 40%, то есть реальное улучшение качества жизни и благосостояния населения», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В этой связи глава Кабмина поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом области обеспечить особый контроль за вопросом создания новых рабочих мест, за решением вопросов трудовых отношений и не допускать диспропорции в оплате и условиях труда на предприятиях.

«Необходимо приложить все усилия для качественной реализации комплексного плана. Мы одобряем данный проект комплексного плана. Министерству национальной экономики и акимату Мангистауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана», - резюмировал Аскар Мамин.



