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    Не должно быть ни одного министра, который в шортах лежит на пляже и загорает - замглавы кабмина Кыргызстана

    20 Июля 2023, 20:56

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Чиновники, особенно министры, должны много работать, заявил сегодня на заседании кабмина заместитель главы кабинета министров Кыргыстана – председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    «Вы не должны сидя в кресле министра просто ездить туда-сюда и отдыхать на Иссык-Куле. Нужно прекратить такое, что «люди отдыхают, и я отдохну». Мы должны много работать, у нас не должно быть отдыха. Не должно быть ни одного министра, который в шортах лежит на пляже и загорает. Имейте ввиду уважаемые министры, чтобы я не видел такого. Я тоже будут принимать меры. Отдыхайте дома, работайте, если стали министрами. У нас не будет отпуска», - заявил Ташиев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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