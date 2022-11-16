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    Не давите на молодежь – Imanbek

    16 Ноября 2022, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, больше известный как Imanbek, ответил на вопрос, как стимулировать молодежь к творчеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не давите на молодежь, не заставляйте ее делать то, что она не хочет. Если вы хотите, чтобы наши ребята добились каких-то успехов в культуре и науке, то развяжите им руки. Просто не создавайте им препятствий. Нравоучения и наставления только раздражают. Если им нужен будет совет, они сами придут и попросят совета», - сказал Imanbek на Форуме стратегических инициатив, проходящем в Астане.

    Лично в форуме Иманбек Зейкенов принять участие не смог – видео с его ответами на вопросы модератора было записано заранее.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Культура Общество Молодежь
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