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    Не было вселенской катастрофы – Роман Скляр об аварии в Экибастузе

    14 Декабря 2022, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в кулуарах заседания Правительства подчеркнул, что некорректно говорить о том, что замерз весь Экибастуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего в Экибастузе 689 многоэтажных жилых домов. Было открыто 15 пунктов обогрева. Многие жители, конечно, находились в квартирах, охраняли свое жилье и находились там, когда проводилась замена радиаторов, но такой вселенской катастрофы, чтобы весь город замерз, не было. Слова «замерзающий Экибастуз» в данном случае относится к трем микрорайонам», - сказал Роман Скляр.

    По его словам, более 70 домов подключили в первый же день.

    «Да, это очень много - 5100 квартир, 13 тысяч жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу при аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа. Но, согласитесь, 689 и 70 домов - это несколько разные цифры. Говорить о том, что весь город замерз – это, по меньшей мере, некорректно», - подчеркнул зампремьера. «Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи. Работал не я один, работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза, и выполнили эту работу», - добавил Роман Скляр. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Павлодарская область Происшествия Экибастуз ТЭЦ
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