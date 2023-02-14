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    Не было лицензированной охраны – вице-премьер о школе в Петропавловске

    14 Февраля 2023, 14:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В средней школе Петропавловска, где произошло нападение с топором на учеников, не было лицензированной охраны. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо признать, что в этой школе видеокамеры даже если были, не было лицензированной охраны», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    По его словам, в связи с этим срочно создана комиссия Министерства просвещения РК, которая выехала в Петропавловск и ведет проверку. Служебную проверку также ведут эксперты из числа Комитета по охране прав детей, департамент по контролю качества образования, управление образования. По факту заведено уголовное дело.

    Вместе с тем, дано поручение всем регионам, школам, управлениям образования провести ревизию и привести в соответствие со стандартами и требованиями по безопасности. В том числе это оснащение видеонаблюдением с выходом в Центр оперативного управления полиции, а также установка турникетов и тревожных кнопок.

    «По нашим данным, в отдаленных районах есть еще факты, где нет пока лицензионной охраны. 87% имеют тревожную кнопку, свыше 70% имеют турникеты и договоры с лицензионной охраной. Есть школы, где нет охраны. Там есть сторожи, своя охрана школы. Но мы требуем, чтобы была лицензионная охрана, чтобы были договоры», - добавил Алтай Кульгинов.

    Ранее в МВД раскрыли подробности нападения в школе Петропавловска, произошедшего 13 февраля. Подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10 класса два удара топором в область головы, ученице 10 класса - один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове, а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9 класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Премьер-Министр РК потребовал вновь пересмотреть вопросы безопасности в школах, а также разработать уроки безопасности для учеников.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Образование Происшествия Безопасность Петропавловск
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