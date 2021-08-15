Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский госсанврач

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина обратилась к организаторам тоев и их участникам в своём посте в социальной сети, призвав их остановиться, ведь в росте летальности от коронавируса есть и их вина. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина опубликовала пост-откровение на своей странице в Facebook, в котором она обратилась к организаторам и участникам тоев.

«После получения утренней сводки по летальным исходам становиться страшно, с начала августа ежедневно умирает по 14-16 человек. 165 человек в крайне тяжёлом состоянии. Для сравнения: на начало июля было 60 крайне тяжелых. На четвертом месте по РК по занятости реанимационных коек. Реанимационные койки практически заняты. Телефон разрывается от звонков, помогите положить, тяжёлые, сатурация 60, поражение лёгких 70%, следующий звонок - умер ночью, ПЦР положительный, как забрать, как хоронить», - поделилась А. Мусина.

По словам главного госсанврача региона, вакцинация снизилась. Все ищут какие-то пути, чтобы обойти закон, подделать паспорт, справку о медотводе.

«И при этом тои не останавливаются, и кто здесь виноват? Виноваты все: и люди, которые, несмотря на запреты, организовывают и проводят свадьбы, юбилеи, дуга и др., и владельцы кафе, ресторанов, которые также идут на ухищрения, чтобы подпольно встретить гостей. Дискредитируют Ashyq. По сводке в числе заболевших - двое владельцев кафе одного из районов, в другом районе - участники подпольной свадьбы. В соседней области скончалась предприниматель, 53 года, действующий бизнес, которая родственникам призналась, что купила паспорт в Кокшетау. Кого пытаемся обмануть и обхитрить, справки о смерти - они настоящие!!! Двое детей умерли от ковида за июль!!! Организаторы тоев, вина во многом на вас, 5 часов веселья для некоторых - прямая дорога на смертное ложе!!! Не будьте циниками, остановитесь!!! Поберегите себя, своих близких и родных, знакомых», - призвала А. Мусина.