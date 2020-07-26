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    Не более 40 человек: в Таджикистане ввели новый порядок проведения свадеб

    26 Июля 2020, 11:41

    ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ – В Таджикистане утвержден новый порядок проведения свадеб. Количество участников не должно превышать 30-40 человек, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Комитет по делам религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

    На основании протокольного поручения заседания Правительства Республики Таджикистан и с целью предотвращения распространения коронавируса впредь свадьбы будут проводиться в семейном кругу с участием минимального количества приглашённых гостей. В соответствии с новым порядком, который будет введён с понедельника, 27 июля, максимальное количество участников на свадебной церемонии не должно превышать 30-40 человек.

    «Этот порядок будет действовать до стабилизации обстановки в республике по распространению инфекционных заболеваний COVID-19», — отметил пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан Афшини Муким в беседе с НИАТ «Ховар».

    Как ранее сообщило НИАТ «Ховар», с учетом стабилизации положения распространения коронавируса в Таджикистане Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 принял решение, согласно которому с 20 июня 2020 года в стране были временно разрешены мероприятия с участием до 100 приглашенных лиц и только одно мероприятие по месту жительства или в других обслуживающих учреждениях, в том числе ресторанах и столовых, с соблюдением обязательных санитарно-гигиенических правил.

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    Безопасность Таджикистан Общество
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