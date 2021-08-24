Ндилека Мандела: G-Global запустит глобальные проекты в Африке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – G-Global в следующем году будет запускать глобальные проекты в Африке. Об этом сообщила старшая внучка Нельсона Манделы, генеральный директор Фонда Тембикеле Манделы Ндилека Мандела на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Н. Мандела сообщила, что уже на протяжении трех месяцев возглавляет G-Global в Африке.

«G-Global в следующем году будет запускать глобальные проекты в Африке, за что мы очень благодарны. Потому, что роль G-Global в создании рабочих мест, расширении возможностей для женщин в Африке будет оказывать мультипликационный эффект. Создавая возможность для одного человека, вы создаете возможность для 10 человек. 8 тысяч рабочих мест, которые были созданы в G-Global, можно сказать, что это транслировалось в миллионы новых рабочих мест и возможностей для сотрудничества», – сказала Ндилека Мандела.

Внучка Нельсона Мандела также рассказала о своем Фонде, у которого есть три направления работы. Первое – это несколько программ по развитию лидерства. В Фонде считают, что развитие лидерства начинается в раннем возрасте, поэтому опыт лидерства нужно распространять среди молодежи. Второе направление – это предпринимательские программы для женщин. Сотрудники Фонда обучают женщин тому, как открыть и развивать бизнес, потому, что в настоящее время женщины в Африке только теперь получили возможность заниматься бизнесом, раньше таких возможностей не было. Третье направление – это образование.

«Мой дед Нельсон Мандела считал очень важными такие сферы, как здравоохранение и образование. Если вы хотите изменить общество, то очень важно дать детям возможность получить образование. Только таким способом можно изменить мир. Мы работаем по поиску стипендий и грантов для наших детей, для нашей молодежи», – отметила Н. Мандела.

По ее словам, Фонд также работает в сфере здравоохранения, в первую очередь, в сельской местности, где доступ к медицине более ограничен. Фонд собирает средства для приобретения медицинского оборудования.

Напомним, инициатива о создании Коммуникативной площадки «G-Global» была озвучена Первым Президентом РК-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на торжественном заседании, посвященном 20-летию независимости Казахстана. По мысли Елбасы, G-Global была бы нацелена на выработку эффективных решений выхода из мирового финансового кризиса путем генерации идей мирового ученого сообщества, молодых одаренных людей, представителей общественных и бизнес-структур, и разработку предложений для стран G20. В настоящее время Коммуникативная площадка «G-Global» – это многофункциональная Интернет-платформа, где объединены мировые умы для обсуждения глобальных вопросов мирового развития.

Нельсон Мандела – общественный и политический деятель Южно-Африканской Республики, первый чернокожий президент ЮАР (1994-1999).