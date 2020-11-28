Названы все медалисты чемпионата Казахстана по боксу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на первенстве страны среди женщин и мужчин завершились четвертьфиналы. В следующих боях распределятся награды за первые, вторые и третьи места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации бокса.
В чемпионате участвуют почти все боксёры, уже завоевавшие путёвки в Токио. Надежда Рябец (75 кг) и Серик Темиржанов (57 кг) досрочно вышли в полуфинал – их соперники отказались от поединков. Сакен Бибосынов (52 кг) прошёл в 1/2 после боя с акмолинцем Тимуром Кабдешевым.
Продолжают борьбу на чемпионате и остальные обладатели олимпийских лицензий – Аблайхан Жусупов (69 кг), Закир Сафиуллин (63 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (81 кг) и Камшибек Кункабаев (свыше 91 кг). Из числа будущих олимпийцев пропускает этот чемпионат лишь Василий Левит (91 кг) – по болезни.
Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира досрочно завершила свой первый поединок на чемпионате Казахстана в весе до 51 кг. Рефери остановил бой с 19-летней Шырайлым Бакытжан из Жамбылской области в первом раунде уже на третьей минуте – ввиду явного преимущества Назым. Также досрочно победила Ангелина Лукас, дважды отправив соперницу в нокдаун.
Кровавым стал четвертьфинальный бой для Закира Сафиуллина, шымкентский боксёр получил сильное рассечение. С самого начала боя Сафиуллин напирал и напирал на противника, перемежая удары в голову и в корпус. Его соперник из Мангыстау Аль-Мухаммед Махмут нанёс удар головой, за что и был дисквалифицирован. Против Закира, обладателя олимпийской лицензии, в полуфинале веса до 63 кг выступит Ерсултан Булат из Акмолинской области.
Автор первого нокаута на чемпионате-2020 Бекзат Сабыр также был залит кровью и не устоял в четвертьфинальном бою с Абильханом Аманкулом. У Сабыра открылась рана на лице, и врач запретил продолжать поединок. Таким образом, обладатель олимпийской лицензии в весе до 75 кг жамбылец Аманкул вышел в полуфинал.
В этой же категории 22-летний жамбылец Аман Казангапов выиграл четвертьфинал у 29-летнего Ерика Альжанова, вице-чемпиона Азии.
Победой завершил свой первый бой в Шымкенте чемпион мира из Мангыстау олимпийский лицензиат в весе до 81 кг Бекзат Нурдаулет. Далее он встретится с туркестанцем Бекболатом Абдикеримом.
Молодые звёзды сборной, которые выступают за Нур-Султан, Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады в весе до 91 кг, и Нурбек Оралбай, молодёжный чемпион мира, вышли в полуфинал первенства Казахстана дружно, один за другим, как положено близнецам. Если Нурбеку удастся попасть в финал, то, вероятнее всего, его ждёт бой с чемпионом мира, будущим участником токийской Олимпиады Бекзатом Нурдаулетом – и это должно стать одним из самых запоминающихся поединков на шымкентском чемпионате, тем более что в период карантина никто из боксёров не терял время зря, а Нурдаулет и капитан национальной сборной супертяжеловес Камшибек Кункабаев с разрешения главного тренера успели даже выступить на профессиональном ринге.
Не обошлось без тренерских протестов – изначальное решение в бое супертяжей Нуржан Бекзатов – Айболды Дауренулы опротестовала команда Мангыстау. Судейское жюри в итоге присудило победу Айболды, 21-летнему призёру чемпионата мира. Ещё несколько протестов жюри оставило без удовлетворения.
Полуфиналы чемпионата Казахстана по боксу 2020 года стартуют в шымкентском спортивном комплексе имени Алии Юсуповой 28 ноября в 12 часов дня. По санитарным условиям зрители в зал не допускаются, но прямую трансляцию всех поединков ведёт телеканал Qazsport.
Состав полуфиналистов чемпионата Казахстана по боксу 2020 года
Женщины
48 кг
Алуа Балкибекова (Жамбылская область) – Роксана Гасымова (Жамбылская область)
Жазира Уракбаева (Алматы) – Арайлым Марат (Нур-Султан)
51 кг
Жайна Шекербекова (Шымкент) – Ангелина Лукас (Шымкент)
Жансая Абдраимова (Жамбылская область) – Назым Кызайбай (Алматы)
54 кг
Дина Жоламан (Акмолинская область) – Даметкен Келимбет (Кызылординская область)
Балауса Муздиман (Алматинская область) – Айгерим Ошакбай (Жамбылская область)
57 кг
Айжан Ходжабекова (Карагандинская область) – Назым Ищанова (Атырауская область)
Владислава Кухта (Костанайская область) – Сания Султанкызы (Нур-Султан)
60 кг
Карина Ибрагимова (Акмолинская область) – Адина Калдыбай (Жамбылская область)
Римма Волосенко (Нур-Султан) – Айдана Забынбекова (Актюбинская область)
64 кг
Жанна Серикова (Костанайская область) – Милана Сафронова (Карагандинская область)
Лаура Есенгельды (Шымкент) – Жансая Балтабекова (Акмолинская область)
69 кг
Дарига Шакимова (Алматы) – Жасмин Кизатова (Карагандинская область)
Балжан Аскар (Жамбылская область) – Валентина Хальзова (Нур-Султан)
75 кг
Арайлым Бегдильда (Жамбылская область) – Надежда Рябец (Костанайская область)
Асем Султанова (Алматы) – Марина Вольнова (Нур-Султан)
81 кг
Фариза Шолтай (Шымкент) – Эльдана Талипова (Алматы)
Виолетта Князева (Карагандинская область) – Гульсая Ержан (Кызылординская область)
81+
Дина Исламбекова (Шымкент) – Альбина Вахитова (Северо-Казахстанская область)
Валерия Аксёнова (Акмолинская область) – Ляззат Кунгейбаева (Нур-Султан)
Мужчины
49 кг
Темиртас Жусупов (Акмолинская область) – Ермек Мадиев (Жамбылская область)
Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область) – Бекзат Амангельдинов (Павлодарская область)
52 кг
Сакен Бибосынов (Туркестанская область) – Дамир Абдикадир (Алматинская область)
Олжас Байниязов (Атырауская область) – Махмуд Сабырхан (Шымкент)
57 кг
Серик Темиржанов (Павлодарская область) – Бейбарс Жексен (Жамбылская область)
Талгат Сырымбетов (Карагандинская область) – Оразбек Асылкулов (Акмолинская область)
60 кг
Саматали Толтаев (Мангыстауская область) – Василий Самчук (Карагандинская область)
Ильяс Сулейменов (Нур-Султан) – Бекнур Ожанов (Восточно-Казахстанская область)
63 кг
Закир Сафиуллин (Шымкент) – Ерсултан Булат (Акмолинская область)
Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область) – Дильмурат Мижитов (Алматы)
69 кг
Аблайхан Жусупов (Карагандинская область) – Куан Куатов (Павлодарская область)
Аятулла Такижанов (Павлодарская область) – Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область)
75 кг
Абильхан Аманкул (Жамбылская область) – Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область)
Нурканат Райыс (Атырауская область) – Аман Казангапов (Жамбылская область)
81 кг
Бекзат Нурдаулет (Мангыстауская область) – Бекболат Абдикерим (Туркестанская область)
Бауржан Байгоншеков (Павлодарская область) – Нурбек Оралбай (Нур-Султан)
91 кг
Айбек Оралбай (Нур-Султан) – Нурлан Сабиров (Мангыстауская область)
Абзал Куттыбеков (Туркестанская область) – Сагындык Тогамбай (Нур-Султан)
+91
Камшибек Кункабаев (Кызылординская область) – Дамир Тойбай (Алматы)
Айболды Дауренулы (Мангыстауская область) – Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)