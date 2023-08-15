Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Названы ведомства с наибольшим неосвоением бюджетных средств

    15 Августа 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,3%, местных бюджетов – на 98,8%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,8 трлн. тенге. Неисполнение составило 95 млрд. тенге, из них 17 млрд. тенге - экономия. Не освоено – 78 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    По данным министра, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии, геологии и природных ресурсов; культуры и спорта; по чрезвычайным ситуациям; индустрии и инфраструктурного развития, и просвещения.

    «Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, заключения договоров, допсоглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и др», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов - Президент РК
    Бюджет развития Актюбинской области вырос в 2,4 раза
    В 2024 году расходы социальной сферы достигнут 9,9 трлн. тенге - прогноз Минфина РК
    Правительство приняло проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области