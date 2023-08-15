Названы ведомства с наибольшим неосвоением бюджетных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,3%, местных бюджетов – на 98,8%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,8 трлн. тенге. Неисполнение составило 95 млрд. тенге, из них 17 млрд. тенге - экономия. Не освоено – 78 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По данным министра, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии, геологии и природных ресурсов; культуры и спорта; по чрезвычайным ситуациям; индустрии и инфраструктурного развития, и просвещения.

«Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, заключения договоров, допсоглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и др», - пояснил Ерулан Жамаубаев.