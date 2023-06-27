Названы условия для повышения цен на дизтопливо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос, о том поднимутся ли цены на дизельное топливо в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте следующего года дождемся. Посмотрим, как сложится ситуация на рынке. Зависит от того, если будет существенный рост потребления, и нам необходимо будет обеспечивать импорт. Я почему говорю подождем? Посмотрим, какие цены буду в Российской Федерации. То есть ли спрос будет покрываться за счет РФ, то, понятно, импортная цена будет влиять на среднюю цену. Если там цены будут расти, то и у нас будут расти. Прямой расчет, который зависит от необходимости покрытия объемов дефицита», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщал о возможном росте цен на бензин марки АИ-95 в связи с летним сезоном отпусков. В Министерстве пытаются держать ситуацию на контроле. Проведены соответствующие совещания с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации.