Названы три условия свободного передвижения внутри Евросоюза

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе правительство Бельгии продолжит обсуждение внедрение европейского цифрового сертификата вакцинации от Covid-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейский союз и Бельгия должны завершить оформление своих сертификатов до 1 июля текущего года, что призвано облегчить свободное передвижение граждан по территории ЕС.

Уже известны обязательные условия свободного передвижения внутри Евросоюза. Их, в частности, три:

– быть вакцинированным против коронавируса;

– иметь недавний отрицательный ПЦР-тест;

– иметь антитела к вирусу и следовательно обладать определенным иммунитетом.

На уровне Евросоюза данные условия уже были согласованы 20 мая. В минувшие выходные бельгийский эксперт по инфекционным заболеваниям Натан Клумек подтвердил, что они также будут применяться в Бельгии.

«Ни одна страна не примет путешественника, который не соответствует одному из трех условий», - заявил бельгийский специалист. Кроме того, Бельгия продолжит требовать ПЦР-тесты для тех, кто возвращается в страну из «красной зоны» по КВИ.



