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    Названы три преемника Геннадия Головкина из Казахстана

    23 Октября 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Topclassboxing.co.uk Джейми Борн перечислил выступающих в среднем весе перспективных казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «У Казахстана есть серьезные таланты в среднем весе. Абильхан Аманкул (2-0), Мейирим Нурсултанов (18-0), Жанибек Алимханулы (12-0)», — написал Борн в Twitter.

    На данный момент сразу тремя поясами чемпиона мира в среднем весе владеет 40-летний казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) — WBA Super, IBF и IBO. Также один из поясов (WBO) принадлежит Жанибеку Алимханулы (12-0, 8 КО). Что касается Мейирима Нурсултанова (18-0, 10 КО), то он является чемпионом WBO International. Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) пока за титул в профи не дрался.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин Бокс
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