Названы три параметра образа будущего Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший партнер CSI Олжас Худайбергенов назвал три параметра образа будущего Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я условно разделяю три параметра, по которым можно определить образ будущего страны. В первую очередь, сравниваем нашу страну с другой страной примерно схожей по параметрам. Есть Канада, большая страна примерно с такой же плотностью, как у Казахстана, или же, например, Австралия. Они достигли больших успехов в развитии своей страны, или Швейцария в Европе, которая держала нейтралитет ко всем Союзам и тем не менее добилась значительных успехов. Казахстан условно географически в центре материка и столько времени старался держать мультивекторную политику, по сути, это нейтралитет, если говорить более простыми вещами», - сказал Олжас Худайбергенов на Форуме стратегических инициатив.

Он пояснил, что это географические ориентиры.

«Второй параметр – ценности, какие ценности должны быть у страны, скажем, закрепиться за эти семь лет. Я выделяю три ценности. Первое – это доверие, это ключевое ведь. Государство должно доверять своим политическим госслужащим, которых назначает. Не должно быть так, что уже с первого дня они ставятся в сомнительное положение, что их всегда в чем-то подозревают. Политические госслужащие должны ощущать это доверие через реальное наличие полномочий на том участке, на котором их назначили. Естественно, при таком раскладе политический госслужащий будет транслировать это доверие бизнесу и населению», - отметил спикер.

Еще одна ценность, по его словам – это профессионализм.

«Третий параметр – пассионарность. Практически на любом участке, например, ОСИ, чтобы собрать людей и принять решение по дому, люди часто уходят в конфликт, нежели во что-то конструктивное. Я надеюсь, что культура поменяется, и мы станем более конструктивными друг к другу, более созидательными», - добавил Олжас Худайбергенов.



Фото: facebook.com/o.khudaibergenov