Названы топ дефицитных и избыточных профессий в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За VI квартал 2020 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 165,6 тыс. вакансий и 74,5 тыс. резюме, требующих квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития трудовых ресурсов.

При этом в октябре было размещено наибольшее количество вакансий за 4 квартал – 68,2 тыс. вакансий (41%) и 33 тыс. резюме (44%). В целом, к концу года наблюдается тенденция спада размещения объявлений по найму и поиску работы. Таким образом, общее количество вакансий в 4 квартале сократилось на 6,3% в сравнении с 3 кварталом, а количество резюме – на 37%.

«По количеству вакансий для квалифицированных работников за 4 квартал 2020 года наибольшее количество предложений работодателей поступило в городах Нур-Султане и Алматы: 18,3 тыс. и 18 тыс. соответственно. Чуть меньше в Карагандинской области – 17,4 тыс.», – сообщил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Наибольшее количество резюме в VI квартале пришлось на западные регионы: Атырауская (6,2 тыс.) и Мангистауская области (6 тыс.).

В разрезе профессиональных групп у работодателей спросом пользовались группы рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий; специалисты-профессионалы; а также операторы производственного оборудования, сборщики и водители – более 34 тыс. вакансий на ЭБТ для каждой категории.

По данным ЦРТР, в топ дефицитных профессий по соотношению резюме и вакансий в VI квартале попали операторы котельной (3,4 тыс. вакансий), охранники (3,1 тыс.), швеи (2,3 тыс.), машинисты (кочегары) котельной (2,2 тыс.), продавцы-кассиры (2,2 тыс.). Список избыточных профессий по соотношению резюме и вакансий возглавили юристы.

«В Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент избыточными стали юристы. При этом в Атырауской и Мангистауской областях наблюдается избыток водителей автомобилей, а в Костанайской области – животноводов», – заключил аналитик.

В свою очередь в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях отмечается нехватка операторов котельной и машинистов (кочегаров) котельной, что может быть связано с сезонностью работы. В Акмолинской области в дефиците инженеры-механизаторы сельского хозяйства, в Алматинской области – социальные работники и фельдшеры, в Карагандинской области – охранники и операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм, в Костанайской области – водители автомобилей, в Кызылординской области – продавцы-кассиры, в Мангистауской области – диспетчеры-операторы, в Павлодарской области – техники по учету, а в Восточно-Казахстанской области – электрогазосварщики. В столице отмечается дефицит водителей, бетонщиков и охранников, в Алматы – офис-менеджеров и продавцов-кассиров, а в Шымкенте – швей.