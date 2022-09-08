Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022

    8 Сентября 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты неудачно выступили на Открытом чемпионате США, однако заработали неплохие деньги за игру на заключительном турнире «Большого шлема» в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Так, победительница Уимблдона Елена Рыбакина после вылета в первом круге заработала 80 тыс. долларов, а Юлия Путинцева за выход во второй раунд соревнований получит 121 тыс. долларов. В мужской сетке лучший теннисист Казахстана Александр Бублик также выбыл после свой второй игры на турнире с таким же как у Путинцевой гонораром.

    Цифры указаны только за выступления в одиночном разряде US Open-2022.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
    Казахстанцы завоевали «золото» чемпионата Азии и Океании по самбо
    Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай