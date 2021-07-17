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    18:12, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Названы страны, признающие казахстанский паспорт вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда казахстанские паспорта вакцины будут признаваться за рубежом? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самый главный толк вакцинации не в том, чтобы паспорт признавался за рубежом, а в том, чтобы защитить себя от заболевания или тяжелого течения коронавирусной инфекции. На сегодня наши паспорта признаются в Таиланде, Монголии, Кыргызстане, Венгрии, Грузии, Кипре, Турции. Проводим переговоры по взаимопризнанию паспортов. Мы нацелены на то, чтобы было взаимное признание. Что касается вопроса по России, этот вопрос часто задают. Сегодня начаты переговоры по признанию паспортов вакцинации в рамках ЕАЭС», - отметила Айжан Есмагамбетова.

    Ранее сообщалось о том, что с компанией «Pfizer» достигнута предварительная договоренность на поставку в 4-ом квартале 2021 года.

    Вместе с тем, компания «Pfizer» уведомила, о необходимости принятия Указа Президента Республики Казахстан для заключения Соглашения по поставке вакцины.

    Напомним, вчера в Минздраве заявили о том, что в Казахстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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