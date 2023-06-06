Названы сроки завершения весенне-полевых работ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Весенне-полевые работы завершились практически во всех регионах Казахстана, за исключением области Улытау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, по оперативным данным акиматов областей, весенне-полевые работы завершились практически во всех регионах страны, за исключением области Улытау. В области Улытау посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева. Завершение работ планируется до конца текущей недели», - сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев во время заседания Правительства РК.

Он привел данные акиматов, согласно которым общая посевная площадь по стране составила 23,4 млн га. Это на 68,6 тыс га больше уровня 2022 года. В том числе площадь ярового сева 20,9 млн га.

По словам главы Минсельхоза, колосовые, зерновые, посеяны на площади 15,6 млн га. Посев завершен полностью. План по площади масличных составлял 3,3 млн га, работы завершены на площади на 97,4% от плана. По сравнению с прошлым годом площади масличных существенно увеличились в Северо-Казахстанской области на 50 тыс га, на 17,4 тыс га – по Акмолинской области, на 12,4 тыс га – по области Абай. Не достигнуты плановые показатели в Актюбинской области, в Западно-Казахстанской областях. Вместо запланированного увеличения на 37,5 тыс га, площади наоборот сокращены на 16 тыс га.

«Посев картофеля полностью завершен. Площади сева увеличены на 6,7 тыс га с доведением до 197,5 тыс га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тыс га. Это на 7,4 тысяч га больше уровня 2022 года. Посев завершен. Посев хлопчатника также завершен, площадь составила 111,4 тыс га, снижение составило порядка 15 тыс га. Рис засеян на площади 97,3 тыс га, что больше планируемого показателя на 2,3 тыс га», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют собрать 16 млн тонн пшеницы.