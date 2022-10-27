Названы сроки завершения строительства двух водозаборов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается строительство двух водозаборных сооружений для обеспечения жителей Наурызбайского района качественной питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района заявил, что на сегодня активно ведется строительство двух водозаборных сооружений, 104,2 км инженерных сетей, а также начато проектирование дополнительного магистрального водовода с насосными станциями.

По словам акима, водозабор Каргалы завершен на 92%. Строительство планируется завершить весной 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован в июне 2023 года. Это позволит увеличить производительную мощность в два раза до 15 тыс. кубометров в сутки. В результате будет обеспечена бесперебойная подача качественной воды в микрорайонах Карагайлы, Курамыс и Таусамалы.

На водозаборе Аксай проводятся земляные работы. Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на третий квартал 2025 года и позволит обеспечить 100 тыс. горожан питьевой водой. Для обеспечения жителей мкр. Акжар альтернативным водоснабжением до ввода в эксплуатацию водозабора Аксай в сентябре строительная компания приступила к проектированию нового магистрального водовода, который планируется построить до конца июня 2023 года, что обеспечит водоснабжением 35 тыс. человек.

«В микрорайонах Таусамалы, Шугыла и на 20 улицах микрорайона Акжар построено 79,6 км из запланированных 104,2 км сетей. Оставшиеся 24,6 км будут завершены до июня 2023 года. Также по микрорайонам Карагайлы, Тастыбулак и 30 оставшимся улицам микрорайона Акжар завершается разработка ПСД на строительство 267 км сетей (135 км водопроводных и 132 км канализационных). В ноябре ПСД по мкр. Акжар и Карагайлы будет направлена на госэкспертизу. Начало строительства планируется во втором квартале 2023 года после получения положительного заключения и проведения конкурсных процедур. ПСД по Тастыбулаку будет передана на экспертизу в марте 2023 года», - сказал Ерболат Досаев.