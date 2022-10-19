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    Названы сроки боя Геннадия Головкина против непобежденного нокаутера

    19 Октября 2022, 09:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Менеджер бразильского боксера Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО) Сержио Батарелли подтвердил получение уведомления от WBA и IBF о назначении боя его клиента с действующим обладателем титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям данных организаций Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок должен пройти в течение 120 дней, а его победитель затем обязан будет дать бой «обычному» чемпиону мира WBA в среднем дивизионе Эрисланди Ларе.

    «Теперь это официально. Я только что получил два письма от IBF и WBA, подтверждающие титульный бой Эскивы Фалькао и Геннадия Головкина и приказывающие обеим командам начать переговоры о проведении поединка, который должен состояться в начале следующего года. Я думаю, он пройдет в феврале или марте 2023 года (но это предположение). Дата и место зависят от переговоров», - рассказал бразильским СМИ функционер.

    Ранее сообщалось, что Геннадию Головкину официально назначили следующего соперника.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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