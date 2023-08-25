Названы средние цены на социально значимые продукты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,2%, а в годовом выражении повысился на 7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики АСПР РК.



В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.

Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на товары из перечня СЗПТ по РК /на 22 августа 2023 года:

Мука пшеничная первого сорта - 230 тг/кг

Хлеб пшеничный из муки первого сорта - 187 тг/шт

Рис шлифованный, полированный - 458 тг/кг

Крупа гречневая - 335 тг/кг

Масло подсолнечное - 775 тг/кг

Масло сливочное несоленое - 3768 тг/кг

Говядина лопаточно-грудная часть - 2460 тг/кг

Мясо курицы - 1216 тг/кг

Творог – 2066 тг/кг

Кефир 2,5% - 413 тг/л

Рожки - 317 тг/кг

Сахар-песок - 430 тг/кг

Яйца - 455 тг/десяток

Картофель - 170 тг/кг

Лук репчатый - 147 тг/кг

Молоко 2,5% – 374 тг/л

Морковь – 196 тг/кг

Капуста – 169 тг/кг

Соль - 65 тг/кг

Расчет средних цен по товару по республике осуществляется как взвешенная из уровня цен столицы, городов республиканского значения и областных центров, по городу – как средняя геометрическая из зарегистрированных цен в отобранных базовых объектах, пояснили в Бюро статистики.