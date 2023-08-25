Названы средние цены на социально значимые продукты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,2%, а в годовом выражении повысился на 7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики АСПР РК.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Мука пшеничная первого сорта - 230 тг/кг
Хлеб пшеничный из муки первого сорта - 187 тг/шт
Рис шлифованный, полированный - 458 тг/кг
Крупа гречневая - 335 тг/кг
Масло подсолнечное - 775 тг/кг
Масло сливочное несоленое - 3768 тг/кг
Говядина лопаточно-грудная часть - 2460 тг/кг
Мясо курицы - 1216 тг/кг
Творог – 2066 тг/кг
Кефир 2,5% - 413 тг/л
Рожки - 317 тг/кг
Сахар-песок - 430 тг/кг
Яйца - 455 тг/десяток
Картофель - 170 тг/кг
Лук репчатый - 147 тг/кг
Молоко 2,5% – 374 тг/л
Морковь – 196 тг/кг
Капуста – 169 тг/кг
Соль - 65 тг/кг
Расчет средних цен по товару по республике осуществляется как взвешенная из уровня цен столицы, городов республиканского значения и областных центров, по городу – как средняя геометрическая из зарегистрированных цен в отобранных базовых объектах, пояснили в Бюро статистики.