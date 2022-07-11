Названы средние цены на социально значимые продукты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По последним данным Бюро национальной статистики, цены на социально значимые продовольственные товары подорожали в Казахстане на 17,4% с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социально значимые продовольственные товары, включающие 19 наименований, по состоянию на 5 июля 2022 года (в годовом выражении) подорожали на 17,7%, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,2 процентных пункта. За прошедшую неделю и с начала месяца цены на социально значимые продовольственные товары повысились по 0,2%, за период с начала года – на 17,4%», - говорится в сообщении Бюро нацстатистики.

Вместе с тем, ведомство предоставило средние цены на социально значимые продовольственные товары по состоянию на 5 июля.

По официальным данным, мука пшеничная первого сорта по стране стоит 220 тенге за килограмм, но ее цена дороже всего зафиксирована в Нур-Султане - 264 тг..

Средняя цена по Казахстану на сахар-песок составила 517 тг. за кг, на пшеничный хлеб (из муки первого сорта) - 188 тг., на гречку - 501 тг. за кг, на сливочное масло - 3256 тг. за кг, подсолнечное масло - 824 тг. за один литр, говядину (лопаточно-грудная часть) - 2200 тг. за кг, мясо кур - 1138 тг. за кг, молоко пастеризованное - 307 тг. за литр, картофель - 183 тг. за кг, морковь - 206 тг. за кг, яйца - 369 тг. за 10 штук.

В июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года инфляция составила 14,5%.