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    Названы самые популярные имена новорожденных в Нур-Султане

    11 Августа 2020, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городской департамент статистики назвал наиболее популярные имена среди новорожденных в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

    «Наиболее распространенным среди появившихся на свет в этот период мальчиков оказалось имя Рамазан – 97, далее в порядке убывания следуют Амир – 95, Алихан – 87, Алан – 73 и Али – 72. Статданные указывают, что вновь становятся популярными такие имена, как Омар, Макар, Амре, Мирон, Тимофей, Демид, Ибрагим. Встречаются среди новорожденных мальчиков и необычные имена: Инаят, Рамис, Дален, Далер, Адриэл Арчи, Азарий, Арби. Среди новорожденных девочек самым популярным является имя Медина – 150, в топ-5 также вошли Айлин – 149, Аяла – 114, Айша – 113 и Амина – 105. В числе редких имен: Алиша, Аруназ, Сафина, Ханифа, Эвелина, Айшабиби, Имона, Аврора, Тея, Яссауина», - сообщила пресс-служба столичного акимата в Instagram.

    По информации акимата, за шесть месяцев 2020 года в Нур-Султане родились 14 тысяч 123 детей.
    При этом, по словам и.о. заместителя руководителя городского управления общественного здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка Татьяны Бишораевой, в столице отмечается увеличение количества рождения двойняшек и тройняшек. С начала года в роддомах Нур-Султана появились на свет 93 двойни (за тот же период прошлого года – 77) и три тройни (одна за аналогичный период 2019 года).
    Ежедневно в столице появляются на свет 60–110 детей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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