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    Названы самые опасные и снегозаносимые участки дорог Алматинской области

    28 Января 2022, 17:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматинской области определил самые опасные и снегозаносимые участки дорог областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что общая протяженность дорог Алматинской области составляет 9632,5 км. Из них республиканского значения – 2822 км, областного значения - 6167,5 км, районного значения – 643 км.

    На территории области имеется 37 снегозаносимых участков, из них на республиканских автодорогах – 17 участков, на областных автодорогах – 19.

    - Алматы–Кокпек–Коктал–Хоргос от 152 до 164 км, от 280 до 360 км

    - Кокпек–Кеген–Тюп от 17 до 24 км, от 53 до 61 км, от 73 до 94 км

    - Алматы–Усть–Каменогорск от 142 до 147 км, от 168 до 175 км, от 191 до 193 км, от 219 до 222 км, от 230 до 238 км

    - Аксай–Чунджа–Колжат от 0 до 17 км

    - Сарыозек–Коктал от 0 до 6 км, от 45 до 65 км, от 65 до 72 км, от 90 до 178 км

    - обход Кегенского перевала от 0 до 16 км

    - Кеген–Нарынкол от 9 до 52 км

    - Жаланаш–Саты от 38 до 77 км

    Также определены самые опасные и снегозаносимые участки дорог областного значения протяженностью 182 км.

    - Аксуский район: Жансугуров–Арасан 6 км

    - Алакольский район: Кабанбай–Коктума 16 км, подъезд к селу Талдыбулак 2 км

    - Саркандский район: Койлык–Каргалы 4 км

    - Кербулакский район: Сарыозек–Коргас–Когалы–Коксу–Карабулак от 0 до 30 км; от 55 до 75 км, подъезд к селу Когалы 2 км, Сарыозек–Коктал, подъезд к селу Карымсак 7 км

    - Райымбекский район: Кокпек–Кеген–Тюп, подъезд к селу Туюк 4 км

    - Уйгурский район: Чунджа–Тигермень–Узын-Там-р/д Чунджа-Коктал 3 км

    - Енбекшиказахский район: Есик–Кырбалтабай–Жетыген 7 км, Шелек–Куликовка–Кокжиде, подъезд к селу Каражота 2 км

    - Талгарский район: Тонкерис–Нура (Октябрь) 2 км

    - Ескельдинский район: Сарыозек–Коргас–Когалы–Коксу–Карабулак 20 км.; р/д – санаторий Капал-Арасан 16 км; подъезд к селу Коныр 16 км, подъезд к селу Коржинбай 6 км

    - Коксуский район: Кировск–Актекше 14 км, Талдыкорган–Уштобе–Быжы–Мукыры 5 км

    Кроме того по области имеется пять перевалов.

    - Кегенский–Кегенский район (от 44 до 60 км);

    - Архарлы–Кербулакский район (от 142 до 150 км);

    - Алтын Емель–Кербулакский район (от 45 до 65 км);

    - Когурим–Алакольский район (от 547 до 550 км);

    - Ыргайты–Алакольский район (от 89 до 98 км).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Безопасность Дороги Погода
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