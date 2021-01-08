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    Названы самые необычные имена новорожденных в 2021 году

    8 Января 2021, 16:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Алматы родилось свыше 500 детей. Какие редкие имена дали алматинским новорожденным в новом году, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 01.01.2021 по 08.01.2021 число родившихся детей по городу Алматы составило - 553. Количество новорожденных увеличивается», - рассказала главный специалист отдела методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы департамента юстиции города Алматы Майя Дюсембинова.

    Кроме того, названы самые редкие имена 2021 года, которые выбрали родители новорожденных. Это Дея, Миясара, Иасин, Аглая, Анфаль, Көзайым, Самғар, Зеин, Рианна, Адалин.

    В прошлом году с 1 по 8 января было зарегистрировано 644 новорожденных.


    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Демография Общество
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