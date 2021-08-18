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    Названы самые коррумпированные сферы деятельности в Туркестанской области

    18 Августа 2021, 14:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие сферы деятельности в Туркестанской области более коррумпированы? Об этом рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Туркестанской области Хаким Кошкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 7 месяцев текущего года в нашей области зарегистрировано 57 фактов коррупции. Из них: 21 взяточничество, 4 мошенничества и 18 фактов краж. В области больше всего фактов коррупции отмечается в жилищных отношениях - 12 преступлений, на втором месте – органы полиции - 9 преступлений, сфера образования - 8 преступлений, социальная служба - 7 преступлений, земельные отношения - 6, в сфере строительства – 5 преступлений. Конечно, по всем коррупционным фактам проведены досудебные расследования. Также проведена разъяснительная работа в коллективах, где произошла коррупция. Главная цель - профилактика коррупционных фактов», - отметил Хаким Кошкалиев.

    По его словам, для профилактики коррупции также проводится разъяснительная работа среди населения.

    «С начала года я принял 43 граждан по разным вопросам. За 7 месяцев 2021 года поступили свыше одной тысячи жалоб и заявлений. В день от населения поступают 6-7 обращений. Конечно, в свою очередь, следуя принципу Слышащего государства, стараемся оперативно отвечать и обрабатывать запросы граждан», - добавил он.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Коррупция
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