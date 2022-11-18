Названы самые дефицитные кадры на рынке труда в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания HeadHunter Казахстан подготовила анализ того, какие специалисты были в дефиците, а каких было слишком много в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным исследования, наибольшую конкуренцию на себе ощутили охранники, официанты, курьеры, администраторы салонов красоты, фитнес-тренеры и парикмахеры. Из-за малого количества предложений конкуренцию также испытали специалисты по добыче сырья.

Так, в области домашнего персонала на одну вакансию претендовали 43 человека, в организациях спортклубов, фитнесов и салонов красоты – 15 человек, в сфере добычи сырья – 13.

Дефицит кадров наблюдался в информационных технологиях, сельском хозяйстве, а также в финансовом секторе. Несмотря на большое количество соискателей, желающих работать в продажах, спрос на специалистов оказался слишком высоким и превысил предложение на рынке.

В производстве и сельском хозяйстве на одну вакансию претендовали по одному специалисту, в продажах - по два, информационных технологиях, в финансовом секторе (бухгалтерия, учет и финансы) - по три.



