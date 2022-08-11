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    • Названы самые аварийные дни недели на дорогах Жетысуской области

    11 Августа 2022 20:50

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области за семь месяцев этого года произошло 281 ДТП, в результате которых пострадали 528 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции региона, по-прежнему основной причиной ДТП является превышение скорости - до 116 фактов. Вместе с тем, количество аварий со смертельным исходом по сравнению с прошлым годом возросло с 40 до 53 фактов, а погибших в них - с 48 до 75.

    «Значительно чаще причинами дорожно-транспортных происшествий становятся игнорирование требований дорожных знаков. На уровне прошлого года сохраняется число аварий, связанных с наездом на пешеходов. Наиболее высокий уровень дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом отмечается на территории Алакольского (10 фактов), Кербулакского (9), Ескельдинского (8) и Саркандского (7) районов», - отметили в пресс-службе ДП.

    Аварийно-опасными днями являются понедельник, среда и пятница, с 13:00 до 23:00 часов, в течение которых совершается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

    В ДП области отметили, что для стабилизации дорожной ситуации, снижения аварийности на дорогах принимаются дополнительные меры. Рота дорожно-патрульной службы, осуществляющая контроль за безопасностью дорожного движения на автодорогах республиканского значения, реорганизована в батальон, увеличена штатная численность личного состава.

    Также прорабатываются вопросы внедрения в регионе системы видеоконтроля соблюдения ПДД «Сергек»: в областном центре 50 видеокамер, по области - 400. В настоящее время в городе Талдыкоргане в тестовом режиме видеокамеры «Сергек» работают в пяти местах.

    Полиция просит водителей неукоснительно соблюдать ПДД и быть более бдительными на автодорогах региона.

    Ранее сообщалось, что в Жетысуской области участились дорожные аварии по вине пьяных водителей.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #ДТП #МВД РК #Дороги #Жетысуская область
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