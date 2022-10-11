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    Названы регионы с высокими показателями молодежи категории NEET

    11 Октября 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил выработать новые подходы к обеспечению занятости населения, особенно среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание необходимо уделить внедрению новых подходов и механизмов занятости молодежи. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тысяч молодых людей. Они не имеют опыта работы, поэтому надо помогать им трудоустроиться», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Как проинформировал Премьер-Министр, по итогам первого полугодия самые высокие показатели молодежи категории NEET наблюдаются в Улытауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях. В то же время эти регионы нуждаются в специалистах. Алихан Смаилов поручил акиматам данных областей взять на личный контроль вопрос обучения и трудоустройства молодежи.

    «Молодежь недостаточно информирована о мерах содействия занятости. Поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу по данным вопросам», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр поручил Министерству труда выработать новые подходы к обеспечению занятости населения, особенно среди молодежи. По его словам, эти подходы необходимо включить в проект Комплексного плана развития рынка труда. Также следует принять меры по повышению доступности и качества услуг по содействию занятости населения. Надо их автоматизировать, сократить сроки рассмотрения.

    «Министерствам труда, цифрового развития и акиматами следует обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы занятости и провести полную цифровизацию услуг центров занятости. Мы должны изменить идеологию занятости, отношения в обществе к труду. Министерству информации совместно с Министерством труда надо проработать вопросы формирования позитивного имиджа человека труда, ценности всех профессий. Эти меры стимулирования занятости надо включить в проект Комплексного плана по продвижению идеологии ценности труда в обществе», - поручил глава Кабмина, обращаясь к членам Правительства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Регионы Казахстана Общество Молодежь
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