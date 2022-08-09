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    • Названы регионы с низкой скоростью интернета в школах в РК

    9 Августа 2022 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Семь школ в Туркестанской области и одна школа в Карагандинской области все еще не подключены к интернету. Об этом сообщил вице-министр просвещения Айбат Илиясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В школах используются 15 цифровых образовательных платформ. Среди них «Кунделик», «Онлайн мектеп» и другие ресурсы. В преддверии учебного года мы выяснили, что 99% из 6936 школ охвачены интернетом. В 83% школ скорость интернета составляет от 8 мегабит до 200 мегабит в секунду», - сказал на аппаратном совещании ведомства вице-министр просвещения Айбат Илиясов.

    По словам спикера, 7 школ в Туркестанской области и одна школа в Карагандинской области все еще не подключены к интернету.

    «В Туркестанской, Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областях скорость интернета ниже 512 килобит в секунду. Акимы указанных областей совместно с операторами связи должны повысить скорость и качество интернета в 1150 школах и обеспечить 8 школ интернетом», - добавил А. Илиясов.

    В ходе аппаратного совещания также обсудили обеспеченность школ компьютерной техникой. Вице-министр просвещения пояснил, что согласно статистике в школах имеются 503 855 компьютеров, 388 397 ноутбуков и 69 211 планшетов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Образование #Интернет #Минпросвещения РК
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