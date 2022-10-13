Названы регионы с наибольшим числом курящих казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по потреблению табака взрослым населением, курят табак 20,4% респондентов, не курят табак – 79,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Из всех мужчин курят табак - 38,4%, не курят – 61,6%, из всех женщин - 8,4%, не курят – 91,6%.

По интенсивности употребления табака население распределилось следующим образом: ежедневно курят табак 16,6% респондентов, периодически - 3,8%. Подвергаются воздействию табачного дыма дома - 12,8% респондентов, на работе - 8,1%, в местах общественного питания –10,5%, подавляющее большинство (более 93%) из них – это некурящие люди.

Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Карагандинской области (25,4%), Павлодарской и Жамбылской областях (по 24,6%).

Доля респондентов, считающих что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, составляет 85,5%. Поддерживают действие законодательства о запрете курения в общественных местах – 67,7%.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом доля курящих респондентов увеличилась в возрастных группах 18-28 лет и 60(63) лет и старше, в остальных возрастных группах – снизилась.



