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    Названы регионы с дефицитом финансирования медорганизаций

    11 Октября 2022, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о проводимой работе по выявлению причин дефицита финансирования медицинских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях выявления причин дефицита финансирования медицинских организаций и реальной потребности в дополнительных средствах 9 сентября 2022 года министерством создана рабочая группа по вопросам совершенствования организации и финансирования медицинской помощи в составе представителей Минздрава, Комитета медицинского и фармацевтического контроля, НАО «Фонд социального медицинского страхования» и Республиканского центра электронного здравоохранения (РЦЭЗ)», - написала Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.

    По ее словам, рабочей группой проведена работа в наиболее проблемных регионах: Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и Астане, Алматы и Шымкенте.

    «Вместе с тем, следует отметить, что ежегодно наблюдается дефицит финансирования к концу финансового года. Дофинансирование в текущем году будет решаться за счет внутреннего перераспределения, а также за счет дополнительных средств из республиканского бюджета», - отметила министр.

    В соответствии с требованиями бюджетного законодательства министерством направлена бюджетная заявка в Министерство финансов на корректировку республиканского бюджета на 2022 год для выделения дополнительных средств по уплате государством взносов на ОСМС в сумме 36,7 млрд тенге за счет перераспределения бюджетных средств, выделенных министерству на текущий год. Республиканской бюджетной комиссией поддержана сумма в размере 25 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минздрав РК Здравоохранение Бюджет
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