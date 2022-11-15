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    Названы регионы РК с лучшими экономическими показателями в 2022 году

    15 Ноября 2022, 10:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал регионы с лучшими экономическими показателями в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В региональном разрезе лучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкент», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Он также сообщил, что в январе-сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 35% и составил 98,4 млрд долл. США.

    «В том числе, показатель по экспорту вырос на 47,5% и составил 63,8 млрд долл. США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 37,5% до 19,3 млрд долл. США. Импорт товаров составил 34,6 млрд. долл. США. В целом, положительный торговый баланс составил 29,3 млрд долл. США», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики
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