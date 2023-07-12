Названы регионы Казахстана с высоким износом тепловых сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общий износ сетей составляет 51%. Об этом в ходе заседания Правительства Республики Казахстан рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

По его словам, согласно предвыборной программе Президента стоит задача к 2030 году снизить общий показатель износа коммунальных сетей до 40%. В свою очередь глава ведомства назвал регионы с наиболее высоким износом коммунальных сетей.

«Целевые индикаторы по снижению износа установлены и доведены до регионов. Сегодня наиболее высокий износ коммунальных сетей сохраняется в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и области Улытау. В текущем году на модернизацию 126 км тепловых сетей выделено 86 млрд 300 млн тенге. За 3 месяца проложено 23 км сетей теплоснабжения», - отметил глава МИИР РК.

Также стало известно о том, что министерством создана рабочая группа, которая осуществляет выезды в регионы с целью проведения мониторинга хода подготовки к предстоящему отопительному сезону и реализуемых проектов теплоснабжения. Таким образом, на стадии реализации находятся 57 проектов. В основном по всем проектам ведутся работы по прокладке сетей, а также подготовительные и демонтажные работы.

Марат Каримжанович отметил, что на сегодняшний день ведется формирование республиканского бюджета на 2024 год. Поступили заявки от 14 регионов по реконструкции 87 км сетей теплоснабжения на общую сумму 63,8 млрд тенге.

Что касается водоснабжения и водоотведения, то по водоснабжению высокий уровень износа сетей наблюдается в 7 регионах и в 6 регионах по водоотведению. На строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в этом году из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге.