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    Названы регионы Казахстана с самым слабым интернетом

    9 Марта 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регионы Казахстана с самым слабым интернетом назвал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самый худший интернет - в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. В Карагандинской области - казахский мелкосопочник, часть Актюбинской области еще захватывает. Очень сложно доводить интернет, потому что там сложный рельеф. И то же самое в Восточно-Казахстанской области, но там горы, вы сами понимаете», - отметил Асхат Оразбек, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Вице-министр добавил, что в эти регионы и отдаленные села интернет будут доводить негеостационарными спутниками связи.

    «Вы знаете, это у вас на слуху - OneWeb, Starlink - это современно, классно, круто. Но, помимо того, что это круто и современно, для нас это своевременно. Эти спутники позволят нам доставить качественный интернет в отдаленные районы», - пояснил Асхат Оразбек.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане могут увеличить штрафы за несоответствующее качество интернета

    Такие меры предусмотрены в одобренном депутатами Мажилиса Парламента РК в первом чтении проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Интернет Связь, ТВ, IT МИИР РК
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