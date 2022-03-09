Названы регионы Казахстана с самым слабым интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регионы Казахстана с самым слабым интернетом назвал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый худший интернет - в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. В Карагандинской области - казахский мелкосопочник, часть Актюбинской области еще захватывает. Очень сложно доводить интернет, потому что там сложный рельеф. И то же самое в Восточно-Казахстанской области, но там горы, вы сами понимаете», - отметил Асхат Оразбек, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вице-министр добавил, что в эти регионы и отдаленные села интернет будут доводить негеостационарными спутниками связи.

«Вы знаете, это у вас на слуху - OneWeb, Starlink - это современно, классно, круто. Но, помимо того, что это круто и современно, для нас это своевременно. Эти спутники позволят нам доставить качественный интернет в отдаленные районы», - пояснил Асхат Оразбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут увеличить штрафы за несоответствующее качество интернета

Такие меры предусмотрены в одобренном депутатами Мажилиса Парламента РК в первом чтении проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи».