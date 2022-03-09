Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Названы регионы Казахстана с самым слабым интернетом

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2022, 13:35
Названы регионы Казахстана с самым слабым интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регионы Казахстана с самым слабым интернетом назвал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый худший интернет - в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. В Карагандинской области - казахский мелкосопочник, часть Актюбинской области еще захватывает. Очень сложно доводить интернет, потому что там сложный рельеф. И то же самое в Восточно-Казахстанской области, но там горы, вы сами понимаете», - отметил Асхат Оразбек, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вице-министр добавил, что в эти регионы и отдаленные села интернет будут доводить негеостационарными спутниками связи.

«Вы знаете, это у вас на слуху - OneWeb, Starlink - это современно, классно, круто. Но, помимо того, что это круто и современно, для нас это своевременно. Эти спутники позволят нам доставить качественный интернет в отдаленные районы», - пояснил Асхат Оразбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут увеличить штрафы за несоответствующее качество интернета

Такие меры предусмотрены в одобренном депутатами Мажилиса Парламента РК в первом чтении проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи».

Правительство РК   Интернет   Связь, ТВ, IT   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной