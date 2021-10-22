Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Названы регионы Казахстана с наибольшим количеством трудящихся во вредных условиях

    22 Октября 2021, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек трудится во вредных условиях в Казахстане, сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2020 году из 1,6 млн работников обследованных предприятий, 367 тысяч (22%) трудились во вредных условиях труда. Наибольшее их количество было занято в Карагандинской (74 тысячи человек), Павлодарской (46 тысяч человек), Восточно-Казахстанской (37 тысяч человек), и Мангистауской областях (32 тысячи человек).

    В разрезе отраслей экономики наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую (120,8 тысяч человек) и обрабатывающую (112,9 тысяч человек) отрасли.

    В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй (46%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (32%). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тысячи человек (5,7% от числа работников обследованных предприятий).

    «На основании результатов аттестации в 2020 году 672 тысячи работников получили различные компенсации на сумму 141,5 млрд тенге, что на 10% больше, чем в 2019 году. Наиболее распространенный вид льгот – дополнительный отпуск – был предоставлен 520,6 тысяч человек, бесплатное молоко или равноценное питание получали – 322,9 тысяч человек, бесплатное лечебно-профилактическое питание – 79,8 тысяч человек», – резюмировал Ербол Нургалиев.

    Ранее сообщалось, что уровень производственного травматизма стабильно снижается в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам