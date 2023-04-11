Названы регионы Казахстана, где чаще всего происходят прорывы инженерных сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства сообщил, что в период отопительного сезона 2022-2023 годов произошло 185 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период отопительного сезона 2022-2023 годов, по данным Республиканского кризисного центра МЧС, произошло 185 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения населения», - сказал Марат Карабаев.

Технологические нарушения произошли на автономных котельных сразу в нескольких областях:

В Акмолинской, Алматинской и Атырауской областях произошли технологические нарушения на сетях теплоснабжения - 64, в Карагандинской области - 27, Костанайской области - 13, Павлодарской области - 11, Абайской области - 3, в Алматы - 2, Жетысуской области - 2, в ВКО, Жамбылской области и Астане - по одному нарушению;

- на сетях водоснабжения и водоотведения:

в Астане - 49, Костанайской области – 17, ЗКО – 11, Абайской области – 11, СКО – 6, Карагандинской области – 5, Алматинской области – 4, в Алматы – 4, в Акмолинской области – 4, в Павлодарской области – 3, ВКО – 2, в Улытауской области – 2.

«Это связано в основном с изношенностью инженерно-коммуникационных сетей, с порывами на трубопроводах», - пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Правительству проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей.



