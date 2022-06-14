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    Названы регионы и ведомства с наибольшим неосвоением выделенных средств в РК

    14 Июня 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета за пять месяцев текущего года исполнены на 98,5%, республиканского – на 99,1%, местных бюджетов – на 98,3%. Об этом сообщил на заседании Правительства заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 6,9 трлн тенге. Неисполнение составило 65 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено 58 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Наиболее крупные суммы неосвоения, по словам министра, сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов.

    «Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    По данным ведомства, расходы местных бюджетов составили 3,5 трлн тенге. Не исполнено - 61 млрд тенге.

    В текущем году для регионов предусмотрены целевые трансферты на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 июня им выделено 933 млрд тенге. Из них освоено – 98,2%. Не исполнено – 17 млрд тенге, в том числе экономия – 4 млрд тенге, не освоено - 13 млрд тенге.

    «Наибольшее неосвоение сложилось в городе Нур-Султане, Мангистауской, Алматинской и Кызылординской областях. Основные причины неосвоения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства», - резюмировал глава Минфина.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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