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    Названы разрешенные для купания места в Алматы

    2 Июня 2022, 13:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы призвали горожан соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в неустановленных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе четыре разрешенных места для купания. Это Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в Роще Баума, Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в парке «Гульдер», на озере Сайран – со стороны Алмалинского района 200 метров от улицы Толе би и со стороны Ауезовского района на противоположной стороне от улицы Толе би 300 метров», - сказал на брифинге начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Исхар Савазов.

    По его словам, места, разрешенные для купания, обозначены специальными знаками, а по периметру озера установлены информационные стенды, знаки безопасности. Служба спасения осуществляет круглосуточное дежурство в составе 5 человек. Они обеспечены необходимым снаряжением.

    По информации спикера, рейдовые мероприятия проводятся не только в разрешенных для купания местах, но и в тех, где запрещено. Также для информирования населения используются дроны.

    Исхар Савазов предупредил, что за купание в неустановленных местах предусмотрен административный штраф. Он призвал жителей и гостей города купаться только в специально оборудованных местах, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не устраивать игр в воде, связанных с захватами, не плавать на надувных матрасах или камерах, не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, не купаться в нетрезвом виде, не оставлять детей без присмотра.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность ДЧС
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