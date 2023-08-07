Проблема загрязнения воздуха Алматы связана с выбросами автотранспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на постоянной основе проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, всего по Алматы определены 79 контрольных точек на автомагистралях с наиболее интенсивным движением автотранспорта и на селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий.

«За первое полугодие исследовано 6158 проб, из них превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ обнаружено в 987 пробах (16%). В том числе на селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий отобрано 3062 пробы на санитарно-химические показатели, из них превышения ПДК в 56 пробах (1,8%) обнаружены в Жетысуском и Турксибском районах по следующим ингредиентам: диоксид азота – в 1,2-2,4 раза; этилмеркаптан – в 2,1-19,2 раза; диоксид серы – в 6,2-7,1 раза; оксид углерода – в 1,0-1,2 раза», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Гаухар Каткенова.

На автомагистралях на санитарно-химические показатели исследовано 3096, из них отмечено превышение ПДК в 931 пробе (30,1%). Превышение ПДК выявлено во всех контрольных точках по всем восьми районам города по следующим ингредиентам: оксид углерода – в 1,0-1,2 раза; углеводороды – в 1,0-1,3 раза; свинец – в 1,7-2,5 раза; диоксид азота – в 1,2-2,3 раза; сажа – в 1,1-1,5 раза.

Гаухар Каткенова добавила, что основная проблема загрязнения атмосферного воздуха Алматы связана с выбросами автотранспорта, что усугубляет отсутствие ветров с учетом плотности застроек.

«Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в большей или меньшей степени оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм преимущественно через систему дыхания и приводят к развитию заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и различных аллергических проявлений», - добавила спикер.

Для принятия мер по результатам санитарно-эпидемиологического мониторинга за качеством состояния атмосферного воздуха департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города была направлена информация о превышении ПДК в местный исполнительный орган, в том числе в управление городской мобильности Алматы.

Санитарные врачи мегаполиса рекомендуют жителям использовать общественный транспорт, ездить на велосипеде, сократить бытовые отходы, экономить электроэнергию и расширять зеленые насаждения – все это приведет к сокращению выбросов вредных газов в атмосферу.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встречах с населением не раз поднимал вопросы загрязнения окружающей среды. В прошлом году в ходе своего рабочего визита в Алматы Президент к этому вопросу уделил первостепенное внимание, подчеркнув, что окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан.

Президент тогда заявил, что ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).

«Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей «розу ветров» и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города», - сказал ранее Касым-Жомарт Токаев.

В мае этого года Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года, в котором предусмотрены решения экологических проблем. Так, согласно стратегическому документу будет расширен экологический каркас – до 2030 года общая площадь зеленых зон возрастет почти в три раза – с 1,3 тысячи до 3340 гектаров, а к 2040 году - до 3840 гектаров.

Кроме того, согласно генплану до 2025 года для экологизации общественного транспорта 1200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, в эксплуатацию будут введены два новых газовых автопарка, пять новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк. В период 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Это значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.