Названы районы Алматы с самой жесткой и мягкой водой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель государственного коммунального предприятия «Алматы су» Серик Шагиров на брифинге в региональной службе коммуникаций ответил на вопрос о качестве воды в городе. Он отметил, что вода в мегаполисе чистая и одна из лучших по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из журналистов в ходе брифинга у спикера спросил, насколько в Алматы вода чистая и почему образуется накипь в чайнике.

«Накипь к качеству воды и санитарным нормам не имеет никакого отношения. Накипь – это соль, магний и кальций. Как мы знаем, в воде присутствует различные минералы, химические элементы. И соль, магний и кальций – неотъемлемая часть любой питьевой воды, чем она и отличается от фильтрованной воды, которую еще называют «мертвой водой», – ответил Серик Шагиров.

Спикер отметил, что вода, поступающая в город, проходит все ступени очистки. По всем нормативам вода соответствует всем санитарным требованиям и правилам, которые предъявляются к питьевой воде.

«У нас есть вода «очень мягкая», «мягкая» и вода «средней жесткости». Большая часть Бостандыкского, Медеуского и Алмалинского районов обеспечивается водой из поверхностных источников, из горных рек, там вода «очень мягкая». А более 60% воды - это подземные источники (нижняя часть города - прим. ред.). Вода здесь более «жесткая», - добавил он.

По его словам, устранить «жесткость» воды можно путем кипячения. Он считает, что вода в Алматы - одна из самых лучших по стране.

«Если говорить о более «мягкой» и более «жесткой» воде, то водораздел условно можно провести, потому что вся система водоснабжения в городе закольцована. Если в один период года больше поступает горная вода, то летом она может смешиваться с подземными источниками… Если взять районы, то начиная с южной стороны верхней части и до Абая вода очень «мягкая». В средней полосе города, где идет смешивание горной воды с подземными источниками, вода «средней жесткости». В нижней части города вода более «жесткая», так как там она поступает только из подземных источников», – заметил Серик Шагиров.

Он добавил, что вода в городе добывается из скважин глубиной до 500 метров.



